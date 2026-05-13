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XETRA-Handel im Fokus

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

14.05.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen | finanzen.net

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

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Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,50 Prozent fester bei 3.818,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 508,376 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,765 Prozent höher bei 3.791,13 Punkten in den Handel, nach 3.762,34 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3.818,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.789,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,982 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 14.04.2026, einen Wert von 3.548,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der TecDAX 3.655,33 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.783,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,36 Prozent nach oben. Bei 3.870,57 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 11,91 Prozent auf 62,50 EUR), EVOTEC SE (+ 4,05 Prozent auf 4,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 90,80 EUR), Infineon (+ 3,45 Prozent auf 66,58 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,83 Prozent auf 53,02 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-6,39 Prozent auf 25,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,08 Prozent auf 24,56 EUR), TeamViewer (-1,14 Prozent auf 5,20 EUR), IONOS (-0,99 Prozent auf 27,88 EUR) und Sartorius vz (-0,38 Prozent auf 210,60 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.327.413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,260 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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