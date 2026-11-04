Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert mittags

TecDAX-Kursverlauf

04.11.26 12:25 Uhr

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:08 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,19 Prozent auf 4.141,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,920 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,253 Prozent auf 4.082,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4.092,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4.080,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.141,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,52 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 4.081,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 3.981,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.610,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 14,26 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 11,47 Prozent auf 56,85 EUR), Nordex (+ 8,11 Prozent auf 42,12 EUR), Siltronic (+ 6,89 Prozent auf 63,60 EUR), United Internet (+ 2,48 Prozent auf 24,80 EUR) und Bechtle (+ 2,28 Prozent auf 34,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-2,78 Prozent auf 80,52 EUR), OHB SE (-2,36 Prozent auf 206,50 EUR), AIXTRON SE (-2,10 Prozent auf 33,50 EUR), JENOPTIK (-0,25 Prozent auf 39,44 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,11 Prozent auf 34,96 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.903.744 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,34 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net