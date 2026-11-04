DAX 26.254 +1,5%ESt50 6.256 +1,8%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,38 -0,6%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.789 +0,8%Euro 1,1257 +0,6%Öl 102,2 -1,3%Gold 4.037 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
TecDAX-Kursverlauf

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert mittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert mittags

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.66 EUR -0.34 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Bechtle AG
33.30 EUR -0.34 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
34.70 EUR 0.16 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.27 EUR 0.54 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.96 EUR 0.30 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
80.42 EUR -2.86 EUR -3.43 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
39.22 EUR -0.40 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen
Nordex AG
42.00 EUR 3.08 EUR 7.91 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
217.50 EUR 5.50 EUR 2.59 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
210.25 EUR 4.35 EUR 2.11 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
63.40 EUR 3.90 EUR 6.55 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
54.85 EUR 3.80 EUR 7.44 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
5.40 EUR 0.21 EUR 4.04 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
24.16 EUR -0.04 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.94 EUR 1.34 EUR 5.04 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,143.92 EUR 51.33 EUR 1.25 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,19 Prozent auf 4.141,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,920 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,253 Prozent auf 4.082,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4.092,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4.080,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.141,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,52 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 4.081,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 3.981,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.610,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 14,26 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 11,47 Prozent auf 56,85 EUR), Nordex (+ 8,11 Prozent auf 42,12 EUR), Siltronic (+ 6,89 Prozent auf 63,60 EUR), United Internet (+ 2,48 Prozent auf 24,80 EUR) und Bechtle (+ 2,28 Prozent auf 34,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-2,78 Prozent auf 80,52 EUR), OHB SE (-2,36 Prozent auf 206,50 EUR), AIXTRON SE (-2,10 Prozent auf 33,50 EUR), JENOPTIK (-0,25 Prozent auf 39,44 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,11 Prozent auf 34,96 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.903.744 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,34 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.