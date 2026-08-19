Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Index-Performance im Fokus

20.08.26 12:25 Uhr

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent fester bei 4.064,12 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 564,842 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,210 Prozent höher bei 4.067,70 Punkten, nach 4.059,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.069,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.045,91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,923 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.771,59 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 3.960,63 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 3.756,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,14 Prozent. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 5,50 Prozent auf 247,60 EUR), Nemetschek SE (+ 3,36 Prozent auf 64,55 EUR), TeamViewer (+ 3,15 Prozent auf 6,88 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR) und IONOS (+ 1,23 Prozent auf 32,94 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-1,16 Prozent auf 81,25 EUR), EVOTEC SE (-1,12 Prozent auf 3,37 EUR), Deutsche Telekom (-1,10 Prozent auf 28,86 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR) und freenet (-0,91 Prozent auf 24,08 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1.204.435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net