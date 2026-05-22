Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags stärker

TecDAX-Performance

Für den TecDAX geht es am Mittag aufwärts.

Am Montag steht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,68 Prozent im Plus bei 4.063,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 552,509 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,577 Prozent auf 4.059,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4.036,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.041,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.079,68 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 3.664,30 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 3.749,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 3.773,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.079,68 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 2,45 Prozent auf 41,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,99 Prozent auf 92,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,80 Prozent auf 15,29 EUR), TeamViewer (+ 1,75 Prozent auf 5,81 EUR) und Infineon (+ 1,59 Prozent auf 74,59 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR), SMA Solar (-2,22 Prozent auf 66,20 EUR), 1&1 (-1,51 Prozent auf 22,85 EUR), IONOS (-1,41 Prozent auf 27,88 EUR) und Nordex (-1,30 Prozent auf 42,56 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 953.215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 177,211 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net