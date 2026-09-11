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Marktbericht

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
88.60 EUR -2.70 EUR -2.96 %
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Bechtle AG
35.38 EUR 0.40 EUR 1.14 %
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Carl Zeiss Meditec AG
30.24 EUR -1.12 EUR -3.57 %
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Deutsche Telekom AG
28.60 EUR 0.64 EUR 2.29 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
113.40 EUR -1.80 EUR -1.56 %
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EVOTEC SE
3.00 EUR 0.00 EUR -0.07 %
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freenet AG
25.20 EUR 0.32 EUR 1.29 %
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Infineon AG
58.28 EUR 2.86 EUR 5.16 %
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IONOS
34.60 EUR 0.76 EUR 2.25 %
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JENOPTIK AG
40.46 EUR -0.04 EUR -0.10 %
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SAP SE
177.56 EUR 1.26 EUR 0.71 %
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TeamViewer
6.26 EUR -0.03 EUR -0.48 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
31.44 EUR -0.20 EUR -0.63 %
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Indizes
TecDAX
3,980.48 EUR 39.77 EUR 1.01 %
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Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,09 Prozent stärker bei 3.983,58 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557,666 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent schwächer bei 3.940,69 Punkten, nach 3.940,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3.986,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.924,28 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,09 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4.090,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der TecDAX bei 3.927,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.567,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Bechtle (+ 2,30 Prozent auf 35,56 EUR), JENOPTIK (+ 2,08 Prozent auf 41,28 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,76 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 2,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 30,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,96 Prozent auf 31,00 EUR), ATOSS Software (-1,55 Prozent auf 89,20 EUR) und Drägerwerk (-1,24 Prozent auf 111,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5.243.863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 211,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK

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