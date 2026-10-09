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XETRA-Handel im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Beim TecDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
84.60 EUR 1.10 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.13 EUR -1.87 EUR -6.93 %
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freenet AG
22.22 EUR -0.44 EUR -1.94 %
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Nemetschek SE
67.70 EUR 2.35 EUR 3.60 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
79.00 EUR -1.05 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
57.70 EUR -0.65 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
6.65 EUR 0.00 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
23.02 EUR -0.36 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.10 EUR 0.50 EUR 2.03 %
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Indizes
TecDAX
3,999.53 EUR 34.00 EUR 0.86 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent höher bei 3.971,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 566,169 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3.975,45 Zählern und damit 0,250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.965,53 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.004,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.969,68 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.994,71 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 09.07.2026, mit 3.824,59 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.747,47 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,58 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,11 Prozent auf 25,82 EUR), Nemetschek SE (+ 4,05 Prozent auf 66,85 EUR), TeamViewer (+ 3,48 Prozent auf 6,84 EUR), SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 189,78 EUR) und ATOSS Software (+ 2,72 Prozent auf 86,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-7,19 Prozent auf 24,90 EUR), United Internet (-2,23 Prozent auf 22,78 EUR), freenet (-1,25 Prozent auf 22,10 EUR), Siltronic (-0,56 Prozent auf 80,05 EUR) und SMA Solar (-0,26 Prozent auf 57,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.777.777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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