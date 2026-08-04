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DAX-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Der DAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Infineon AG
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MTU Aero Engines AG
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Scout24
75.30 EUR 0.60 EUR 0.80 %
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Siemens AG
290.10 EUR 1.30 EUR 0.45 %
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Siemens Energy AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Vonovia SE
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DAX 40
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Am Mittwoch notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,56 Prozent stärker bei 26.348,76 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,170 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,729 Prozent fester bei 26.393,43 Punkten, nach 26.202,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.403,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.348,63 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25.779,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.401,70 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 23.846,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,37 Prozent aufwärts. Bei 26.403,81 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 6,27 Prozent auf 47,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,67 Prozent auf 156,40 EUR), Bayer (+ 3,48 Prozent auf 49,93 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,76 Prozent auf 42,19 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,46 Prozent auf 375,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-5,37 Prozent auf 60,30 EUR), Vonovia SE (-1,99 Prozent auf 21,21 EUR), Continental (-1,46 Prozent auf 70,20 EUR), Scout24 (-1,05 Prozent auf 75,40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,94 Prozent auf 57,18 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 534.106 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 217,474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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09:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)