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FTSE 100-Marktbericht

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Heutiger Marktbericht zum FTSE 100.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
31.03 EUR -0.75 EUR -2.36 %
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Associated British Foods plc
24.20 EUR 0.40 EUR 1.68 %
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Auto Trader Group PLC
6.75 EUR 0.05 EUR 0.75 %
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Aviva PLC Registered Shs
9.23 EUR 0.41 EUR 4.62 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
164.00 EUR 1.00 EUR 0.61 %
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Burberry plc
14.10 EUR 0.00 EUR -0.04 %
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Centrica plc
1.84 EUR -0.01 EUR -0.54 %
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HSBC Holdings plc
16.22 EUR 0.06 EUR 0.38 %
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Intermediate Capital Group PLC
22.60 EUR -0.80 EUR -3.42 %
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Investec PLCShs
7.65 EUR -0.10 EUR -1.29 %
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Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.00 EUR 0.17 %
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Smiths PLC
32.20 EUR -0.20 EUR -0.62 %
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Vodafone Group PLC
1.39 EUR -0.02 EUR -1.60 %
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Weir Group PLC
28.80 EUR -0.20 EUR -0.69 %
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Indizes
FTSE 100
10,882.86 GBP 19.77 GBP 0.18 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 10.871,05 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,292 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10.863,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.863,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.896,53 Punkte, das Tagestief hingegen 10.836,63 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.650,33 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 10.772,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.807,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,24 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 3,44 Prozent auf 1,60 GBP), Aviva (+ 2,58 Prozent auf 7,59 GBP), Associated British Foods (+ 1,79 Prozent auf 20,42 GBP), Burberry (+ 1,78 Prozent auf 12,02 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,57 Prozent auf 5,75 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil 3i (-2,62 Prozent auf 26,39 GBP), Vodafone Group (-2,11 Prozent auf 1,16 GBP), Investec (-1,55 Prozent auf 6,34 GBP), Weir Group (-1,34 Prozent auf 23,56 GBP) und Intermediate Capital Group (-1,22 Prozent auf 18,57 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 41.890.174 Aktien gehandelt. Mit 277,771 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG
11.11.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG

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