Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert am Freitagnachmittag

Marktbericht

16.10.26 15:57 Uhr

Das macht der FTSE 100 am Freitag.

Um 15:40 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 10.887,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,226 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,010 Prozent schwächer bei 10.839,22 Punkten in den Handel, nach 10.840,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.796,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.892,38 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 3,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.688,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.572,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.436,09 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,41 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Babcock International (+ 4,25 Prozent auf 9,68 GBP), WPP 2012 (+ 4,12 Prozent auf 4,17 GBP), Auto Trader Group (+ 2,81 Prozent auf 5,49 GBP), BAE Systems (+ 2,79 Prozent auf 19,88 GBP) und Weir Group (+ 2,60 Prozent auf 26,82 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Scottish Mortgage Investment Trust (-2,01 Prozent auf 15,63 GBP), Antofagasta (-1,61 Prozent auf 33,71 GBP), AstraZeneca (-1,50 Prozent auf 125,08 GBP), Severn Trent (-1,24 Prozent auf 31,76 GBP) und NatWest Group (-1,13 Prozent auf 6,66 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 59.724.927 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,750 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net