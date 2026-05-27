Freundlicher Handel in London: FTSE 100 mittags mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Heute legen Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent auf 10.447,03 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,003 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.425,85 Punkten, nach 10.425,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.462,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.425,85 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,178 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der FTSE 100 10.213,11 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.910,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.716,45 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,98 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 13,26 Prozent auf 2,36 GBP), Auto Trader Group (+ 4,10 Prozent auf 4,45 GBP), ConvaTec (+ 2,77 Prozent auf 2,04 GBP), Burberry (+ 2,20 Prozent auf 12,08 GBP) und 3i (+ 2,16 Prozent auf 23,16 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Centrica (-2,32 Prozent auf 1,87 GBP), Pearson (-2,23 Prozent auf 10,99 GBP), BAT (-1,95 Prozent auf 46,15 GBP), SSE (-1,28 Prozent auf 23,74 GBP) und Phoenix Group (-1,21 Prozent auf 7,78 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 9.651.561 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,267 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net