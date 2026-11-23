FTSE 100 aktuell

Anleger in London schicken den FTSE 100 am Morgen erneut ins Plus.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:09 Uhr via LSE 0,10 Prozent fester bei 10.357,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,123 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10.345,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10.346,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.340,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.373,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 10.690,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 10.816,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.539,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Halma (+ 2,21 Prozent auf 33,28 GBP), Fresnillo (+ 2,00 Prozent auf 21,94 GBP), Endeavour Mining (+ 1,73 Prozent auf 32,29 GBP), Standard Chartered (+ 1,59 Prozent auf 19,46 GBP) und Ithaca Energy (+ 1,57 Prozent auf 2,33 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Vodafone Group (-3,28 Prozent auf 1,05 GBP), RELX (-1,51 Prozent auf 29,31 GBP), Sage (-1,37 Prozent auf 11,13 GBP), WPP 2012 (-1,17 Prozent auf 3,90 GBP) und Burberry (-1,16 Prozent auf 11,12 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 2.423.604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 252,041 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net