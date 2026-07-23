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Index im Fokus

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der FTSE 100 notierte zum Handelsende im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.97 EUR -0.09 EUR -2.26 %
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Babcock International
12.93 EUR -0.39 EUR -2.93 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
132.00 EUR -2.00 EUR -1.49 %
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BP plc (British Petrol)
6.42 EUR -0.03 EUR -0.45 %
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Experian PLC
31.00 EUR -0.80 EUR -2.52 %
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HSBC Holdings plc
18.19 EUR 0.07 EUR 0.40 %
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Investec PLCShs
7.20 EUR -0.25 EUR -3.36 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.08 EUR 0.07 EUR 6.97 %
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Lloyds Banking Group
1.33 EUR -0.02 EUR -1.19 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
28.54 EUR -0.16 EUR -0.56 %
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Rolls-Royce Plc
16.80 EUR 0.80 EUR 5.01 %
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Sage PLC
9.75 EUR 0.25 EUR 2.63 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
38.92 EUR 0.11 EUR 0.30 %
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Vodafone Group PLC
1.34 EUR 0.00 EUR 0.26 %
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Indizes
FTSE 100
10,736.23 GBP 97.06 GBP 0.91 %
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Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,91 Prozent höher bei 10.736,23 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,206 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.638,86 Punkte an der Kurstafel, nach 10.639,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.738,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10.599,10 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,28 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.461,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.379,08 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 24.07.2025, mit 9.138,37 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 4,77 Prozent auf 25,68 GBP), Sage (+ 4,45 Prozent auf 8,58 GBP), Rolls-Royce (+ 4,16 Prozent auf 14,16 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,71 Prozent auf 0,89 GBP) und Experian (+ 3,35 Prozent auf 27,44 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-3,30 Prozent auf 3,34 GBP), BP (-1,35 Prozent auf 5,48 GBP), Vodafone Group (-1,33 Prozent auf 1,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,15 Prozent auf 33,06 GBP) und Babcock International (-1,15 Prozent auf 11,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 62.613.298 Aktien gehandelt. Mit 309,852 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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15.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
09.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.