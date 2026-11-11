Freundlicher Handel in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen

FTSE 100-Marktbericht

11.11.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 im Performance-Check.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,74 Prozent höher bei 10.831,65 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,274 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10.751,67 Punkte an der Kurstafel, nach 10.751,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.841,61 Punkte, das Tagestief hingegen 10.751,67 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.552,05 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 10.844,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.899,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,85 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 4,14 Prozent auf 33,68 GBP), Anglo American (+ 2,75 Prozent auf 39,23 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,57 Prozent auf 75,44 GBP), Glencore (+ 2,40 Prozent auf 5,17 GBP) und Standard Chartered (+ 2,39 Prozent auf 22,26 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Barratt Developments (-1,74 Prozent auf 3,23 GBP), JD Sports Fashion (-0,57 Prozent auf 0,97 GBP), Diageo (-0,53 Prozent auf 18,86 GBP), RELX (-0,44 Prozent auf 29,59 GBP) und GSK (-0,31 Prozent auf 19,11 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3.316.275 Aktien gehandelt. Mit 273,787 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net