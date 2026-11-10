Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

LSE-Handel im Fokus

10.11.26 09:27 Uhr

Am Dienstagmorgen geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Am Dienstag steigt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,67 Prozent auf 10.854,93 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,243 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 10.781,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.782,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.775,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.868,51 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10.552,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.862,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.787,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,08 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 3,38 Prozent auf 13,65 GBP), Bank of Georgia Group (+ 3,01 Prozent auf 136,80 GBP), Melrose Industries (+ 2,54 Prozent auf 4,92 GBP), Prudential (+ 2,49 Prozent auf 9,80 GBP) und Standard Chartered (+ 2,46 Prozent auf 22,10 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Tesco (-1,09 Prozent auf 5,45 GBP), Marks Spencer (-0,96 Prozent auf 4,33 GBP), Admiral Group (-0,92 Prozent auf 38,76 GBP), BP (-0,88 Prozent auf 5,52 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,85 Prozent auf 36,70 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2.254.607 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 267,550 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net