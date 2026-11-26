FTSE 100-Performance im Blick

Das macht der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 1,30 Prozent auf 10.562,19 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 10.426,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.426,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.572,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.425,37 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,09 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 10.767,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.878,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.691,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,14 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Babcock International (+ 6,16 Prozent auf 10,86 GBP), Endeavour Mining (+ 4,78 Prozent auf 32,86 GBP), Fresnillo (+ 4,77 Prozent auf 21,75 GBP), Anglo American (+ 3,94 Prozent auf 32,17 GBP) und Rolls-Royce (+ 3,77 Prozent auf 12,98 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Imperial Brands (-3,10 Prozent auf 29,36 GBP), Severn Trent (-1,39 Prozent auf 32,60 GBP), Land Securities Group (-1,29 Prozent auf 6,88 GBP), Unilever (-0,06 Prozent auf 50,64 GBP) und Haleon (+ 0,06 Prozent auf 3,57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 2.630.464 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 257,999 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net