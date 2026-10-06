Freundlicher Handel in New York: Am Dienstagmittag Gewinne im S&P 500

S&P 500-Performance im Fokus

06.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,85 Prozent stärker bei 7.840,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 64,225 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,483 Prozent höher bei 7.811,50 Punkten, nach 7.773,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.844,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.805,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 7.718,60 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 7.537,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der S&P 500 bei 6.740,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Corteva (+ 11,38 Prozent auf 13,80 USD), Marvell Technology (+ 8,59 Prozent auf 294,56 USD), NRG Energy (+ 7,91 Prozent auf 104,46 USD), Corning (+ 5,62 Prozent auf 168,33 USD) und EMCOR Group (+ 5,39 Prozent auf 821,19 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Seagate Technology (-8,25 Prozent auf 813,92 USD), Western Digital (-6,61 Prozent auf 412,43 USD), Illumina (-6,22 Prozent auf 275,41 USD), Moderna (-5,34 Prozent auf 192,36 USD) und Twilio A (-4,40 Prozent auf 287,66 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 7.453.809 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,123 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net