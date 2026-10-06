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S&P 500-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in New York: Am Dienstagmittag Gewinne im S&P 500

Freundlicher Handel in New York: Am Dienstagmittag Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
150.36 EUR 7.80 EUR 5.47 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
11.48 EUR 1.03 EUR 9.86 %
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EMCOR Group Inc.
706.40 EUR 9.60 EUR 1.38 %
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Illumina Inc.
244.25 EUR -18.65 EUR -7.09 %
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Marvell Technology
259.00 EUR 17.50 EUR 7.25 %
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Medtronic PLC
77.04 EUR -1.26 EUR -1.61 %
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Moderna Inc
169.00 EUR -11.10 EUR -6.16 %
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NRG Energy Inc.
92.52 EUR 8.52 EUR 10.14 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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Seagate Technology
710.00 EUR -76.00 EUR -9.67 %
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Twilio Inc (A)
255.20 EUR -3.60 EUR -1.39 %
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Western Digital Corp.
365.25 EUR -27.50 EUR -7.00 %
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Western Union Company
5.47 EUR 0.05 EUR 0.96 %
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Indizes
S&P 500
7,818.93 USD 44.98 USD 0.58 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,85 Prozent stärker bei 7.840,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 64,225 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,483 Prozent höher bei 7.811,50 Punkten, nach 7.773,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.844,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.805,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 7.718,60 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 7.537,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der S&P 500 bei 6.740,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Corteva (+ 11,38 Prozent auf 13,80 USD), Marvell Technology (+ 8,59 Prozent auf 294,56 USD), NRG Energy (+ 7,91 Prozent auf 104,46 USD), Corning (+ 5,62 Prozent auf 168,33 USD) und EMCOR Group (+ 5,39 Prozent auf 821,19 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Seagate Technology (-8,25 Prozent auf 813,92 USD), Western Digital (-6,61 Prozent auf 412,43 USD), Illumina (-6,22 Prozent auf 275,41 USD), Moderna (-5,34 Prozent auf 192,36 USD) und Twilio A (-4,40 Prozent auf 287,66 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 7.453.809 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,123 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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