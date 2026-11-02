Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Dow Jones-Kursverlauf

02.11.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,41 Prozent auf 51.983,98 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,265 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,19 Prozent fester bei 52.383,90 Punkten in den Montagshandel, nach 51.770,31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.424,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51.981,66 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 51.176,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 52.485,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47.562,87 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,44 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 5,94 Prozent auf 352,37 USD), Walmart (+ 3,38 Prozent auf 127,69 USD), McDonalds (+ 2,91 Prozent auf 265,64 USD), Visa (+ 2,88 Prozent auf 425,51 USD) und American Express (+ 2,78 Prozent auf 327,98 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-3,29 Prozent auf 227,77 USD), Microsoft (-2,83 Prozent auf 507,12 USD), Cisco (-2,77 Prozent auf 101,61 USD), IBM (-2,06 Prozent auf 252,51 USD) und Apple (-1,83 Prozent auf 338,32 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37.016.104 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,12 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net