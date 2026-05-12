Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen

NYSE-Handel im Fokus

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,24 Prozent höher bei 7.418,53 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,039 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,041 Prozent stärker bei 7.403,98 Punkten, nach 7.400,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.424,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.375,13 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,450 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 6.886,24 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Stand von 6.836,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.886,55 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,17 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.428,97 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Ford Motor (+ 8,72 Prozent auf 13,04 USD), Lumen Technologies (+ 8,30 Prozent auf 9,39 USD), Coherent (+ 7,22 Prozent auf 401,03 USD), Akamai (+ 7,12 Prozent auf 160,21 USD) und EchoStar A (+ 5,63 Prozent auf 136,67 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil DXC Technology (-10,51 Prozent auf 7,97 USD), AppLovin (-7,19 Prozent auf 455,40 USD), Robert Half (-7,02 Prozent auf 24,23 USD), Accenture (-6,10 Prozent auf 159,41 USD) und Texas Pacific Land (-5,97 Prozent auf 377,44 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.189.734 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,550 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 10,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net