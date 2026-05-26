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Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Donnerstagmittag steigen

25.06.26 18:00 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Donnerstagmittag steigen | finanzen.net

Heute halten sich die Anleger in New York zurück.

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Um 17:57 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0,20 Prozent auf 7.373,17 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,365 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,803 Prozent fester bei 7.417,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.358,22 Punkten am Vortag.

Bei 7.323,50 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.419,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 7.473,47 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 6.591,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.092,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,50 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bio-Techne (+ 19,73 Prozent auf 70,49 USD), Sandisk (+ 15,57 Prozent auf 2.212,58 USD), Micron Technology (+ 13,53 Prozent auf 1.190,40 USD), Applied Materials (+ 7,54 Prozent auf 633,37 USD) und Corning (+ 7,47 Prozent auf 221,21 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dell Technologies (-6,33 Prozent auf 406,58 USD), Cerebras Systems (-5,97 Prozent auf 171,38 USD), Palantir (-5,29 Prozent auf 107,50 USD), Apple (-4,87 Prozent auf 278,82 USD) und AppLovin (-4,61 Prozent auf 443,52 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.810.268 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 12,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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