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Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Mittwochnachmittag steigen

13.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Mittwochnachmittag steigen | finanzen.net

Der S&P 500 macht am Mittwochnachmittag Gewinne.

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S&P 500
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Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,57 Prozent aufwärts auf 7.443,15 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,039 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 7.403,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7.400,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.450,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.375,13 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,783 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.886,24 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 6.836,17 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 5.886,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.450,94 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Ford Motor (+ 13,59 Prozent auf 13,62 USD), Coherent (+ 9,75 Prozent auf 410,46 USD), Lumen Technologies (+ 7,79 Prozent auf 9,35 USD), Lumentum (+ 5,92 Prozent auf 1.051,12 USD) und Akamai (+ 5,50 Prozent auf 157,79 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil DXC Technology (-8,09 Prozent auf 8,18 USD), Accenture (-7,84 Prozent auf 156,47 USD), Robert Half (-7,18 Prozent auf 24,19 USD), Gartner (-6,75 Prozent auf 142,64 USD) und Bio-Techne (-6,45 Prozent auf 44,36 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die Ford Motor-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21.943.350 Aktien gehandelt. Mit 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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