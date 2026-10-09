Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittag fester

Index im Fokus

09.10.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 17:57 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,56 Prozent auf 51.520,83 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,337 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,247 Prozent leichter bei 51.105,04 Punkten in den Handel, nach 51.231,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.528,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 51.258,95 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,628 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der Dow Jones mit 52.380,66 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 52.487,41 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 46.358,42 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,49 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,78 Prozent auf 261,13 USD), Microsoft (+ 2,18 Prozent auf 533,99 USD), Visa (+ 2,08 Prozent auf 382,89 USD), Cisco (+ 1,86 Prozent auf 117,03 USD) und Merck (+ 1,84 Prozent auf 145,00 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Apple (-1,84 Prozent auf 334,17 USD), 3M (-1,36 Prozent auf 161,35 USD), McDonalds (-0,97 Prozent auf 234,60 USD), Sherwin-Williams (-0,73 Prozent auf 318,69 USD) und Travelers (-0,58 Prozent auf 368,12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6.573.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net