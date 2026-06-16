Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittwochmittag im Aufwind

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones zeigt heute eine positive Tendenz.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 52.236,04 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,121 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,552 Prozent schwächer bei 51.712,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51.999,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51.937,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.281,19 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49.526,17 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 46.993,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.215,80 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,96 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52.281,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,44 Prozent auf 968,54 USD), Goldman Sachs (+ 2,40 Prozent auf 1.116,86 USD), Honeywell (+ 1,91 Prozent auf 233,88 USD), JPMorgan Chase (+ 1,75 Prozent auf 336,92 USD) und American Express (+ 1,53 Prozent auf 345,97 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Verizon (-2,45 Prozent auf 45,59 USD), Amazon (-2,21 Prozent auf 240,57 USD), Microsoft (-1,89 Prozent auf 386,37 USD), Salesforce (-1,86 Prozent auf 158,70 USD) und IBM (-1,57 Prozent auf 266,57 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7.757.296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,429 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net