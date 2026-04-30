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Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag fester

01.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag fester | finanzen.net

Der Handel in New York verläuft am Freitag in ruhigen Bahnen.

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Um 20:00 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,06 Prozent auf 49.680,03 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,612 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,79 Prozent leichter bei 48.762,93 Punkten in den Handel, nach 49.652,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.988,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 49.567,04 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wurde der Dow Jones mit 46.565,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bei 48.892,47 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 40.752,96 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 4,01 Prozent auf 282,22 USD), Salesforce (+ 3,80 Prozent auf 183,24 USD), Merck (+ 3,03 Prozent auf 112,49 USD), Microsoft (+ 1,68 Prozent auf 414,63 USD) und Amazon (+ 1,48 Prozent auf 268,99 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amgen (-5,57 Prozent auf 326,96 USD), 3M (-1,62 Prozent auf 144,14 USD), McDonalds (-1,55 Prozent auf 289,03 USD), Chevron (-1,38 Prozent auf 190,64 USD) und Sherwin-Williams (-0,91 Prozent auf 318,67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15.418.700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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