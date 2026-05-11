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Dow Jones-Entwicklung

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

12.05.26 22:33 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones letztendlich.

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Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 49.760,56 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,973 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,313 Prozent auf 49.549,07 Punkte an der Kurstafel, nach 49.704,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49.307,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49.823,94 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47.916,57 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 49.451,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.410,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,85 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,11 Prozent auf 396,39 USD), Walmart (+ 2,16 Prozent auf 130,35 USD), Amgen (+ 2,03 Prozent auf 336,29 USD), Coca-Cola (+ 1,74 Prozent auf 80,03 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,63 Prozent auf 304,88 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,48 Prozent auf 171,31 USD), IBM (-1,94 Prozent auf 219,22 USD), Caterpillar (-1,58 Prozent auf 912,14 USD), Microsoft (-1,19 Prozent auf 407,77 USD) und Amazon (-1,18 Prozent auf 265,82 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.790.828 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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