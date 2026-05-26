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Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert am Nachmittag

27.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert am Nachmittag | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.

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Um 20:00 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 50.662,49 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20,502 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,445 Prozent auf 50.686,15 Punkte an der Kurstafel, nach 50.461,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 50.830,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50.487,16 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,047 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, stand der Dow Jones bei 49.167,79 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 48.977,92 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 42.343,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,71 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.830,41 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 3,27 Prozent auf 147,64 USD), Home Depot (+ 2,61 Prozent auf 273,65 EUR), Nike (+ 2,11 Prozent auf 45,89 USD), IBM (+ 2,03 Prozent auf 255,77 USD) und Coca-Cola (+ 1,99 Prozent auf 82,06 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-2,97 Prozent auf 297,62 USD), NVIDIA (-1,41 Prozent auf 211,82 USD), Microsoft (-1,00 Prozent auf 411,86 USD), Travelers (-1,00 Prozent auf 301,80 USD) und Chevron (-0,90 Prozent auf 183,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20.201.482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,474 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,79 zu Buche schlagen. Mit 5,82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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