Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Index im Fokus

25.09.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,93 Prozent nach oben auf 51.828,62 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,128 Prozent stärker bei 51.415,75 Punkten in den Handel, nach 51.349,98 Punkten am Vortag.

Bei 51.874,94 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51.339,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,208 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 53.577,40 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 51.920,62 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 45.947,32 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3,66 Prozent auf 516,17 USD), Sherwin-Williams (+ 2,72 Prozent auf 329,10 USD), Amgen (+ 2,11 Prozent auf 414,61 USD), Caterpillar (+ 2,03 Prozent auf 821,58 USD) und Apple (+ 1,53 Prozent auf 341,07 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-1,76 Prozent auf 234,02 USD), IBM (-0,68 Prozent auf 225,51 USD), Nike (-0,67 Prozent auf 35,75 USD), Chevron (-0,58 Prozent auf 204,45 USD) und Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 26.262.840 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,774 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net