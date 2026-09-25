DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.653 -0,7%Euro 1,1391 +0,1%Öl 104,4 -2,1%Gold 4.286 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Der Dow Jones zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
358.65 EUR 1.15 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
298.30 EUR 1.80 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
716.80 EUR 10.40 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
178.90 EUR -2.94 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
253.75 EUR -6.05 EUR -2.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
198.12 EUR -2.18 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
453.15 EUR 15.35 EUR 3.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
31.72 EUR 0.28 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
196.62 EUR -0.22 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
205.35 EUR -1.65 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
280.50 EUR -5.40 EUR -1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
317.70 EUR 3.80 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,828.62 USD 478.64 USD 0.93 %
News | Analysen

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,93 Prozent nach oben auf 51.828,62 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,128 Prozent stärker bei 51.415,75 Punkten in den Handel, nach 51.349,98 Punkten am Vortag.

Bei 51.874,94 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51.339,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,208 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 53.577,40 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 51.920,62 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 45.947,32 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3,66 Prozent auf 516,17 USD), Sherwin-Williams (+ 2,72 Prozent auf 329,10 USD), Amgen (+ 2,11 Prozent auf 414,61 USD), Caterpillar (+ 2,03 Prozent auf 821,58 USD) und Apple (+ 1,53 Prozent auf 341,07 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-1,76 Prozent auf 234,02 USD), IBM (-0,68 Prozent auf 225,51 USD), Nike (-0,67 Prozent auf 35,75 USD), Chevron (-0,58 Prozent auf 204,45 USD) und Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 26.262.840 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,774 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.