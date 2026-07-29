Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich freundlich

Dow Jones im Fokus

31.07.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones stieg am Freitagabend.

Zum Handelsschluss ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,53 Prozent aufwärts auf 52.485,03 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,542 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,180 Prozent leichter bei 52.114,27 Punkten, nach 52.208,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52.623,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.996,32 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,597 Prozent. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 52.319,20 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 49.652,14 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 44.130,98 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,88 Prozent auf 356,65 USD), Microsoft (+ 3,02 Prozent auf 464,72 USD), NVIDIA (+ 2,93 Prozent auf 200,75 USD) und Chevron (+ 2,35 Prozent auf 196,83 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD), Boeing (-2,15 Prozent auf 216,14 USD), UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 414,40 USD), Nike (-1,37 Prozent auf 41,71 USD) und Sherwin-Williams (-1,16 Prozent auf 340,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43.836.239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,312 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net