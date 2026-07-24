Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus

Dow Jones-Performance im Fokus

24.07.26 22:32 Uhr

Mit dem Dow Jones ging es am Freitagabend aufwärts.

Letztendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,46 Prozent auf 51.947,25 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,377 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,085 Prozent fester bei 51.755,54 Punkten, nach 51.711,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.118,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.682,36 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,398 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 51.848,90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Stand von 49.230,71 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 44.693,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53.289,30 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4,29 Prozent auf 163,66 USD), IBM (+ 3,65 Prozent auf 214,19 USD), Apple (+ 3,53 Prozent auf 333,02 USD), Travelers (+ 2,89 Prozent auf 387,26 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,24 Prozent auf 317,51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil American Express (-4,30 Prozent auf 326,17 USD), Goldman Sachs (-1,26 Prozent auf 1.061,23 USD), NVIDIA (-0,92 Prozent auf 206,84 USD), UnitedHealth (-0,67 Prozent auf 420,74 USD) und Amazon (-0,66 Prozent auf 232,11 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30.430.191 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,09 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net