Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt letztendlich

Dow Jones-Performance im Blick

Der Dow Jones zeigte sich am vierten Tag der Woche wenig verändert.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 51.564,70 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20,258 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,864 Prozent auf 51.937,56 Punkte an der Kurstafel, nach 51.492,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51.554,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 51.949,26 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,390 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.686,12 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 18.03.2026, mit 46.225,15 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42.171,66 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,58 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52.281,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3,13 Prozent auf 985,82 USD), Walt Disney (+ 3,00 Prozent auf 103,89 USD), NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 210,69 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 244,39 USD) und Nike (+ 2,29 Prozent auf 45,20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-5,05 Prozent auf 249,10 USD), Johnson Johnson (-2,48 Prozent auf 228,39 USD), JPMorgan Chase (-2,47 Prozent auf 325,22 USD), Chevron (-2,22 Prozent auf 173,63 USD) und Salesforce (-2,09 Prozent auf 151,78 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 101.267.258 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,27 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net