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Dow Jones-Performance im Blick

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt letztendlich

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt letztendlich

Der Dow Jones entwickelte sich schlussendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
369.55 EUR 3.95 EUR 1.08 %
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Caterpillar Inc.
690.60 EUR -32.00 EUR -4.43 %
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877.20 EUR -22.20 EUR -2.47 %
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191.12 EUR -7.20 EUR -3.63 %
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JPMorgan Chase & Co.
305.80 EUR -5.20 EUR -1.67 %
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Merck Co.
130.30 EUR 12.56 EUR 10.67 %
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Nike Inc.
35.24 EUR 0.24 EUR 0.70 %
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NVIDIA Corp.
186.96 EUR -2.90 EUR -1.53 %
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Salesforce
176.80 EUR 6.40 EUR 3.76 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
318.50 EUR 6.40 EUR 2.05 %
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UnitedHealth Inc.
333.80 EUR -8.40 EUR -2.45 %
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Walt Disney
91.52 EUR 1.41 EUR 1.56 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,463.05 USD 119.65 USD 0.22 %
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Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,773 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 53.354,43 Punkte an der Kurstafel, nach 53.343,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 53.399,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 53.710,06 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,373 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der Dow Jones bei 52.146,42 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 49.363,88 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.922,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,50 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 12,60 Prozent auf 152,20 USD), Salesforce (+ 5,07 Prozent auf 206,09 USD), Amgen (+ 4,02 Prozent auf 442,36 USD), Walt Disney (+ 2,87 Prozent auf 106,93 USD) und Nike (+ 2,47 Prozent auf 41,05 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-2,94 Prozent auf 816,15 USD), Honeywell Technologies (-2,63 Prozent auf 221,73 USD), Goldman Sachs (-1,81 Prozent auf 1.021,65 USD), JPMorgan Chase (-1,65 Prozent auf 357,26 USD) und Travelers (-1,55 Prozent auf 362,22 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 27.539.222 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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