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Kursentwicklung

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
286.10 EUR 2.90 EUR 1.02 %
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Amgen Inc.
378.80 EUR 0.65 EUR 0.17 %
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Boeing Co.
178.60 EUR -0.06 EUR -0.03 %
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Cisco Inc.
93.42 EUR -1.27 EUR -1.34 %
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Honeywell Technologies
177.48 EUR -2.84 EUR -1.57 %
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Microsoft Corp.
427.60 EUR -4.30 EUR -1.00 %
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Nike Inc.
33.00 EUR 0.01 EUR 0.03 %
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NVIDIA Corp.
193.56 EUR 5.76 EUR 3.07 %
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Salesforce
221.90 EUR -1.60 EUR -0.72 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
312.80 EUR -1.00 EUR -0.32 %
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UnitedHealth Inc.
344.00 EUR 3.00 EUR 0.88 %
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Visa Inc.
326.95 EUR 4.25 EUR 1.32 %
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Walt Disney
93.75 EUR 2.25 EUR 2.46 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,061.95 USD 295.07 USD 0.56 %
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Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,48 Prozent stärker bei 53.019,17 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,856 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,600 Prozent stärker bei 53.083,58 Punkten, nach 52.766,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.829,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.227,50 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,829 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52.485,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.307,79 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 45.295,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 4,16 Prozent auf 226,48 USD), Walt Disney (+ 2,45 Prozent auf 108,82 USD), Boeing (+ 1,92 Prozent auf 209,60 USD), Visa (+ 1,76 Prozent auf 379,22 USD) und American Express (+ 1,55 Prozent auf 329,23 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-1,41 Prozent auf 254,47 USD), Microsoft (-1,10 Prozent auf 495,50 USD), Honeywell Technologies (-0,86 Prozent auf 208,17 USD), Cisco (-0,50 Prozent auf 109,19 USD) und Amgen (-0,38 Prozent auf 436,44 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.940.288 Aktien gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,68 erwartet. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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