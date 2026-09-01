Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne
Das macht das Börsenbarometer in New York.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,48 Prozent stärker bei 53.019,17 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,856 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,600 Prozent stärker bei 53.083,58 Punkten, nach 52.766,88 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52.829,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.227,50 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,829 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52.485,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.307,79 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 45.295,81 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 4,16 Prozent auf 226,48 USD), Walt Disney (+ 2,45 Prozent auf 108,82 USD), Boeing (+ 1,92 Prozent auf 209,60 USD), Visa (+ 1,76 Prozent auf 379,22 USD) und American Express (+ 1,55 Prozent auf 329,23 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-1,41 Prozent auf 254,47 USD), Microsoft (-1,10 Prozent auf 495,50 USD), Honeywell Technologies (-0,86 Prozent auf 208,17 USD), Cisco (-0,50 Prozent auf 109,19 USD) und Amgen (-0,38 Prozent auf 436,44 USD).
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.940.288 Aktien gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,68 erwartet. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets