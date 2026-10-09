Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne

Dow Jones-Performance im Blick

09.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Handelstag.

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel letztendlich um 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26,337 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,247 Prozent auf 51.105,04 Punkte an der Kurstafel, nach 51.231,64 Punkten am Vortag.

Bei 51.258,95 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51.765,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,890 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, notierte der Dow Jones bei 52.380,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.487,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.358,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,76 Prozent aufwärts. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3,29 Prozent auf 262,43 USD), Cisco (+ 3,05 Prozent auf 118,39 USD), Visa (+ 2,76 Prozent auf 385,45 USD), Microsoft (+ 2,38 Prozent auf 535,07 USD) und Merck (+ 2,26 Prozent auf 145,60 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen 3M (-2,21 Prozent auf 159,96 USD), Apple (-1,11 Prozent auf 336,64 USD), McDonalds (-0,70 Prozent auf 235,23 USD), NVIDIA (-0,52 Prozent auf 229,28 USD) und Sherwin-Williams (-0,52 Prozent auf 319,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.226.922 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,099 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,49 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net