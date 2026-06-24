Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich mittags fester

Index-Performance im Blick

Der Dow Jones gewinnt derzeit an Wert.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,81 Prozent fester bei 52.266,32 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,045 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,363 Prozent auf 51.660,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51.848,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52.655,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52.009,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der Dow Jones bei 50.579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46.429,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42.982,43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,03 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52.655,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 4,37 Prozent auf 1.037,92 USD), Merck (+ 2,79 Prozent auf 123,97 USD), Honeywell (+ 2,50 Prozent auf 233,10 USD), UnitedHealth (+ 2,42 Prozent auf 415,61 USD) und Johnson Johnson (+ 2,16 Prozent auf 246,20 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Apple (-4,87 Prozent auf 278,82 USD), Microsoft (-2,76 Prozent auf 355,39 USD), McDonalds (-1,95 Prozent auf 268,54 USD), Amazon (-1,79 Prozent auf 230,08 USD) und NVIDIA (-1,69 Prozent auf 195,63 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12.810.268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net