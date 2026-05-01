Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Index-Performance im Fokus

Der Dow Jones gewann am Mittwoch an Wert.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,31 Prozent fester bei 50.009,35 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,561 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,674 Prozent auf 49.696,53 Punkte an der Kurstafel, nach 49.363,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.235,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 50.067,22 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,07 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 49.442,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 49.625,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42.677,24 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,36 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 5,75 Prozent auf 982,12 USD), Nike (+ 4,17 Prozent auf 44,19 USD), Boeing (+ 3,34 Prozent auf 222,20 USD), Sherwin-Williams (+ 2,89 Prozent auf 307,70 USD) und Amazon (+ 2,19 Prozent auf 265,01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-3,00 Prozent auf 191,33 USD), Walmart (-2,50 Prozent auf 130,85 USD), UnitedHealth (-1,53 Prozent auf 383,30 USD), Merck (-1,09 Prozent auf 113,00 USD) und Cisco (-0,89 Prozent auf 114,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 38.536.291 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,91 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net