Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Dow Jones-Performance

Für den Dow Jones ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,29 Prozent stärker bei 51.712,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,169 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 51.571,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51.564,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.555,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51.887,85 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Stand von 50.579,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 45.577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 42.206,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,88 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,70 Prozent auf 1.022,28 USD), Amgen (+ 2,11 Prozent auf 344,72 USD), JPMorgan Chase (+ 1,92 Prozent auf 331,48 USD), Cisco (+ 1,66 Prozent auf 121,53 USD) und 3M (+ 1,63 Prozent auf 163,22 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amazon (-4,75 Prozent auf 232,79 USD), Nike (-4,45 Prozent auf 43,19 USD), Microsoft (-3,18 Prozent auf 367,34 USD), McDonalds (-3,05 Prozent auf 270,10 USD) und Procter Gamble (-1,80 Prozent auf 147,68 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35.670.671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net