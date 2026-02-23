Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende stärker

Marktbericht

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag gewann der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,76 Prozent auf 49.174,50 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,533 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,50 Prozent höher bei 49.536,54 Punkten in den Handel, nach 48.804,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.295,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.752,74 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 49.098,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.448,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.461,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,64 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,07 Prozent auf 185,42 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 2,67 Prozent auf 229,32 USD), Apple (+ 2,24 Prozent auf 272,14 USD) und Amazon (+ 1,60 Prozent auf 208,56 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-2,97 Prozent auf 273,95 USD), McDonalds (-0,45 Prozent auf 333,05 USD), American Express (-0,24 Prozent auf 320,48 USD), JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 297,30 USD) und Travelers (+ 0,01 Prozent auf 305,43 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.656.216 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

