DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.502 -0,4%Euro1,1778 -0,1%Öl71,30 -0,3%Gold5.144 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Marktbericht

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende stärker

24.02.26 22:33 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende stärker | finanzen.net

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
176,80 EUR 3,38 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
272,55 EUR 2,55 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
231,10 EUR 4,85 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
328,15 EUR 17,80 EUR 5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
194,00 EUR 4,82 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
252,70 EUR 1,35 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
283,65 EUR 1,40 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,90 EUR 1,88 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
158,44 EUR 9,08 EUR 6,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
258,70 EUR 3,50 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
232,10 EUR -14,10 EUR -5,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
42,22 EUR -0,15 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.174,5 PKT 370,4 PKT 0,76%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag gewann der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,76 Prozent auf 49.174,50 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,533 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,50 Prozent höher bei 49.536,54 Punkten in den Handel, nach 48.804,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.295,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.752,74 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 49.098,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.448,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.461,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,64 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,07 Prozent auf 185,42 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 2,67 Prozent auf 229,32 USD), Apple (+ 2,24 Prozent auf 272,14 USD) und Amazon (+ 1,60 Prozent auf 208,56 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-2,97 Prozent auf 273,95 USD), McDonalds (-0,45 Prozent auf 333,05 USD), American Express (-0,24 Prozent auf 320,48 USD), JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 297,30 USD) und Travelers (+ 0,01 Prozent auf 305,43 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.656.216 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen