Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ 100-Marktbericht

Der NASDAQ 100 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,90 Prozent auf 27.292,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,12 Prozent auf 27.082,42 Punkte an der Kurstafel, nach 26.782,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 27.313,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.986,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.002,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 25.605,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 19.214,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27.313,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 21,79 Prozent auf 81,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 14,43 Prozent auf 349,38 USD), Arm (+ 14,05 Prozent auf 233,35 USD), QUALCOMM (+ 10,75 Prozent auf 148,35 USD) und Synopsys (+ 9,06 Prozent auf 498,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-23,15 Prozent auf 185,82 USD), Comcast (-10,56 Prozent auf 28,30 USD), Copart (-2,86 Prozent auf 32,91 USD), T-Mobile US (-2,81 Prozent auf 188,62 USD) und DexCom (-2,79 Prozent auf 60,95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41.179.945 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,214 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net