DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas24.805 +1,5%Bitcoin66.384 -0,9%Euro1,1712 +0,3%Öl104,3 -1,6%Gold4.721 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Marktbericht

Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100

24.04.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
296,20 EUR 36,95 EUR 14,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
197,00 EUR 24,60 EUR 14,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
157,72 EUR -48,68 EUR -23,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
25,29 EUR -1,46 EUR -5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
250,40 EUR 2,20 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
28,74 EUR 0,38 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
52,00 EUR -1,40 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
69,25 EUR 11,09 EUR 19,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
18,84 EUR 0,24 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
178,58 EUR 8,04 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
124,66 EUR 10,62 EUR 9,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
146,42 EUR -1,28 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
424,50 EUR 32,00 EUR 8,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
164,54 EUR 0,62 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
27.281,8 PKT 499,2 PKT 1,86%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,90 Prozent auf 27.292,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,12 Prozent auf 27.082,42 Punkte an der Kurstafel, nach 26.782,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 27.313,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.986,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.002,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 25.605,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 19.214,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27.313,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 21,79 Prozent auf 81,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 14,43 Prozent auf 349,38 USD), Arm (+ 14,05 Prozent auf 233,35 USD), QUALCOMM (+ 10,75 Prozent auf 148,35 USD) und Synopsys (+ 9,06 Prozent auf 498,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-23,15 Prozent auf 185,82 USD), Comcast (-10,56 Prozent auf 28,30 USD), Copart (-2,86 Prozent auf 32,91 USD), T-Mobile US (-2,81 Prozent auf 188,62 USD) und DexCom (-2,79 Prozent auf 60,95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41.179.945 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,214 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
18:01Intel Sector PerformRBC Capital Markets
17:51Intel HaltenDZ BANK
16:11Intel NeutralUBS AG
16:06Intel Equal WeightBarclays Capital
13:56Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18:01Intel Sector PerformRBC Capital Markets
17:51Intel HaltenDZ BANK
16:11Intel NeutralUBS AG
16:06Intel Equal WeightBarclays Capital
13:56Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Intel VerkaufenDZ BANK
23.01.2026Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen