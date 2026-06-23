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NASDAQ-Handel im Fokus

Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ Composite

24.06.26 17:59 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Das macht der NASDAQ Composite am Mittag.

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Repligen Corp.
109,60 EUR 0,65 EUR 0,60%
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SIGA Technologies Inc.
4,36 USD 0,06 USD 1,40%
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NASDAQ Composite Index
25.599,7 PKT 12,7 PKT 0,05%
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,80 Prozent höher bei 25.790,94 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 25.578,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25.587,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.840,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.545,70 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 26.343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.761,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19.912,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,00 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Expedia (+ 9,09 Prozent auf 267,35 USD), Myriad Genetics (+ 8,75 Prozent auf 5,04 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,80 Prozent auf 6,36 USD), Repligen (+ 7,50 Prozent auf 135,85 USD) und WD-40 (+ 6,75 Prozent auf 242,53 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-13,12 Prozent auf 20,40 USD), Ballard Power (-9,11 Prozent auf 3,79 USD), AXT (-8,87 Prozent auf 71,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,64 Prozent auf 96,94 USD) und Commercial Vehicle Group (-5,92 Prozent auf 4,45 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.143.908 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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