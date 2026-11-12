Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ-Handel im Fokus

12.11.26 17:59 Uhr

Das macht der NASDAQ Composite am Mittag.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 25.492,92 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,47 Prozent auf 25.092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.466,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.597,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.068,28 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,89 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 27.245,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.588,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.406,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,71 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 7,25 Prozent auf 0,59 USD), Trustmark (+ 5,38 Prozent auf 48,01 USD), AAON (+ 3,73 Prozent auf 79,18 USD), Nortech Systems (+ 3,64 Prozent auf 11,10 USD) und Expedia (+ 3,41 Prozent auf 268,65 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Digi International (-12,02 Prozent auf 58,91 USD), Hancock (-10,20 Prozent auf 65,00 USD), Donegal Group B (-9,26 Prozent auf 25,67 USD), 3D Systems (-6,08 Prozent auf 1,70 USD) und AXT (-5,60 Prozent auf 44,34 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 117.391.230 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,571 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net