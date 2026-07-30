Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Index-Performance im Fokus

31.07.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,50 Prozent fester bei 52.471,22 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 23,542 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 52.114,27 Punkte an der Kurstafel, nach 52.208,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 52.530,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51.996,32 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,571 Prozent. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 52.319,20 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der Dow Jones 49.652,14 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.130,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,45 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 15,13 Prozent auf 271,12 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,04 Prozent auf 353,85 USD), Microsoft (+ 2,27 Prozent auf 461,32 USD), NVIDIA (+ 2,22 Prozent auf 199,37 USD) und Cisco (+ 2,11 Prozent auf 115,96 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD), Boeing (-2,70 Prozent auf 214,94 USD), Nike (-1,58 Prozent auf 41,62 USD), Coca-Cola (-1,34 Prozent auf 87,30 USD) und Sherwin-Williams (-1,21 Prozent auf 340,66 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19.488.340 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,312 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net