Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Plus

Kursentwicklung

19.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 gewinnt am Nachmittag an Wert.

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,38 Prozent im Plus bei 29.589,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,21 Prozent auf 29.539,31 Punkte an der Kurstafel, nach 29.187,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.788,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.461,32 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 29.644,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28.592,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.817,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 6,56 Prozent auf 263,31 USD), Sandisk (+ 5,66 Prozent auf 1.372,79 USD), Palantir (+ 5,36 Prozent auf 196,00 USD), Amazon (+ 4,94 Prozent auf 262,34 USD) und Marvell Technology (+ 4,55 Prozent auf 238,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-2,89 Prozent auf 263,53 USD), Exelon (-2,54 Prozent auf 42,40 USD), CoreWeave (-2,16 Prozent auf 60,07 USD), Kraft Heinz Company (-2,11 Prozent auf 23,18 USD) und Paccar (-1,72 Prozent auf 108,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der CoreWeave-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.943.576 Aktien gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net