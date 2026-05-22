Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu

NASDAQ 100 im Blick

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstag.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,14 Prozent auf 29.818,44 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent fester bei 29.854,58 Punkten, nach 29.481,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.044,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.753,09 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27.303,67 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.034,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20.915,65 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.044,49 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 16,51 Prozent auf 874,98 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 529,15 USD), ON Semiconductor (+ 8,60 Prozent auf 126,19 USD), Enphase Energy (+ 5,22 Prozent auf 67,37 USD) und QUALCOMM (+ 4,85 Prozent auf 249,72 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Zoom Communications (-4,62 Prozent auf 100,76 USD), O Reilly Automotive (-3,94 Prozent auf 88,13 USD), Intuit (-3,62 Prozent auf 308,37 USD), Dollar Tree (-2,81 Prozent auf 92,31 USD) und Costco Wholesale (-2,73 Prozent auf 1.000,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.163.675 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net