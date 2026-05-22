DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -2,1%Nas26.576 +0,9%Bitcoin65.828 -0,9%Euro1,1626 -0,1%Öl99,65 +3,5%Gold4.507 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Ferrari, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Sivers Semiconductors-Aktie dennoch in Grün: Behördliche Untersuchung und verzögerte Zahlen bremsen Sivers Semiconductors-Aktie dennoch in Grün: Behördliche Untersuchung und verzögerte Zahlen bremsen
S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 im Blick

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu

26.05.26 17:59 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu | finanzen.net

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
452,35 EUR 34,35 EUR 8,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
125,38 EUR 0,04 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
882,50 EUR -0,40 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
80,22 EUR -1,76 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
59,28 EUR 3,77 EUR 6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
264,05 EUR -12,45 EUR -4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,50 EUR -0,11 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
759,40 EUR 85,40 EUR 12,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
183,44 EUR -5,56 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
O Reilly Automotive Inc
76,17 EUR -2,81 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
110,72 EUR 10,36 EUR 10,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
220,00 EUR 12,70 EUR 6,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,06 EUR -0,27 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
91,15 EUR -0,79 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.894,2 PKT 412,6 PKT 1,40%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,14 Prozent auf 29.818,44 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent fester bei 29.854,58 Punkten, nach 29.481,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.044,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.753,09 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27.303,67 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.034,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20.915,65 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.044,49 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 16,51 Prozent auf 874,98 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 529,15 USD), ON Semiconductor (+ 8,60 Prozent auf 126,19 USD), Enphase Energy (+ 5,22 Prozent auf 67,37 USD) und QUALCOMM (+ 4,85 Prozent auf 249,72 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Zoom Communications (-4,62 Prozent auf 100,76 USD), O Reilly Automotive (-3,94 Prozent auf 88,13 USD), Intuit (-3,62 Prozent auf 308,37 USD), Dollar Tree (-2,81 Prozent auf 92,31 USD) und Costco Wholesale (-2,73 Prozent auf 1.000,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.163.675 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen