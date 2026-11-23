NASDAQ 100 aktuell

Börsianer in New York strömen am Montagnachmittag scharenweise an den Markt.

Am Montag gewinnt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 6,52 Prozent auf 26.660,12 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 7,43 Prozent höher bei 26.889,29 Punkten in den Montagshandel, nach 25.028,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27.018,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.386,42 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28.957,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.308,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 24.239,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,77 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 30,79 Prozent auf 164,18 USD), CoreWeave (+ 20,60 Prozent auf 47,65 USD), Nebius (+ 20,51 Prozent auf 97,99 USD), Astera Labs (+ 20,08 Prozent auf 216,57 USD) und Micron Technology (+ 18,27 Prozent auf 703,12 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil CrowdStrike (-10,83 Prozent auf 204,59 USD), Monster Beverage (-2,27 Prozent auf 42,70 USD), Kraft Heinz Company (-0,87 Prozent auf 25,17 USD), Comcast (-0,86 Prozent auf 24,69 USD) und Paychex (-0,86 Prozent auf 111,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 126.694.786 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 3,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net