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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag im Plus ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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21.55 EUR 0.51 EUR 2.42 %
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NVIDIA Corp.
195.82 EUR 15.98 EUR 8.89 %
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Palo Alto Networks Inc
327.90 EUR 37.35 EUR 12.85 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
72.00 EUR -4.40 EUR -5.76 %
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Ross Stores Inc.
200.60 EUR -1.40 EUR -0.69 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
118.28 EUR 11.88 EUR 11.17 %
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Synopsys Inc.
391.00 EUR 39.50 EUR 11.24 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,641.56 USD 417.04 USD 1.43 %
News | Analysen

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 29.641,56 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,878 Prozent auf 29.480,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29.224,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.643,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.366,42 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,88 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 28.039,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.973,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.565,85 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,60 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 20,50 Prozent auf 227,96 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Palo Alto Networks (+ 12,83 Prozent auf 382,85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,54 Prozent auf 137,40 USD) und Fortinet (+ 9,67 Prozent auf 172,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Booking (-3,03 Prozent auf 202,56 USD), Comcast (-2,90 Prozent auf 26,41 USD), Ross Stores (-2,71 Prozent auf 229,87 USD), PDD (-2,36 Prozent auf 84,69 USD) und Monster Beverage (-2,32 Prozent auf 46,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 77.767.457 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,46 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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17:31 NVIDIA Buy UBS AG
09:46 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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