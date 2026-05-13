Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags stärker

Index im Blick

Der NASDAQ 100 macht heute Gewinne.

Um 17:56 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,98 Prozent auf 29.655,40 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 29.372,65 Punkte an der Kurstafel, nach 29.366,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.669,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.350,10 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.842,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 24.732,73 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Wert von 21.319,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,65 Prozent. 29.669,40 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Cisco (+ 15,38 Prozent auf 117,54 USD), Enphase Energy (+ 13,79 Prozent auf 47,79 USD), Charter A (+ 5,94 Prozent auf 151,56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,23 Prozent auf 199,07 USD) und Broadcom (+ 5,02 Prozent auf 437,72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-4,80 Prozent auf 194,71 USD), QUALCOMM (-4,56 Prozent auf 203,44 USD), PDD (-4,08 Prozent auf 95,54 USD), Intel (-3,52 Prozent auf 116,05 USD) und Zoom Communications (-2,76 Prozent auf 99,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19.681.883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net