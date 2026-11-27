Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 notierte heute im Plus.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,61 Prozent stärker bei 26.726,39 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,66 Prozent stärker bei 26.479,97 Punkten, nach 26.046,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 26.757,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.166,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,606 Prozent nach. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Stand von 29.651,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.641,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.236,94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,03 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Astera Labs (+ 8,67 Prozent auf 206,84 USD), Rocket Lab (+ 8,21 Prozent auf 50,88 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD) und Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1,23 Prozent auf 162,70 USD), Keurig Dr Pepper (-0,51 Prozent auf 35,45 USD), O Reilly Automotive (-0,42 Prozent auf 96,28 USD) und Paychex (-0,30 Prozent auf 118,13 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.800.855 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,708 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net