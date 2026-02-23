DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.502 -0,4%Euro1,1778 -0,1%Öl71,30 -0,3%Gold5.144 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
NASDAQ-Handel im Blick

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker

24.02.26 22:33 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
181,58 EUR 16,56 EUR 10,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
3.423,00 EUR 205,00 EUR 6,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
279,35 EUR -0,85 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
262,00 EUR 8,95 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
125,24 EUR -2,06 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,25 EUR 2,59 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,45 EUR 0,25 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,88 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,90 EUR 1,88 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
108,90 EUR -1,68 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
121,00 EUR -0,80 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
663,80 EUR 13,60 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
106,50 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
157,05 EUR 2,05 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.977,0 PKT 268,1 PKT 1,09%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,09 Prozent aufwärts auf 24.977,04 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,222 Prozent stärker bei 24.763,84 Punkten, nach 24.708,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.643,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25.022,92 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.605,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.873,85 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.352,08 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,909 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,77 Prozent auf 213,84 USD), Constellation Energy (+ 6,41 Prozent auf 312,64 USD), Intel (+ 5,71 Prozent auf 46,12 USD), Verisk Analytics A (+ 5,27 Prozent auf 191,17 USD) und Booking (+ 5,11 Prozent auf 4.068,56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-1,89 Prozent auf 772,19 USD), Palo Alto Networks (-1,71 Prozent auf 141,67 USD), Broadcom (-1,47 Prozent auf 325,49 USD), Gilead Sciences (-1,46 Prozent auf 147,64 USD) und Palantir (-1,35 Prozent auf 128,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.656.216 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen