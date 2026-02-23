Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker
Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.
Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,09 Prozent aufwärts auf 24.977,04 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,222 Prozent stärker bei 24.763,84 Punkten, nach 24.708,94 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.643,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25.022,92 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.605,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.873,85 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.352,08 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,909 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,77 Prozent auf 213,84 USD), Constellation Energy (+ 6,41 Prozent auf 312,64 USD), Intel (+ 5,71 Prozent auf 46,12 USD), Verisk Analytics A (+ 5,27 Prozent auf 191,17 USD) und Booking (+ 5,11 Prozent auf 4.068,56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-1,89 Prozent auf 772,19 USD), Palo Alto Networks (-1,71 Prozent auf 141,67 USD), Broadcom (-1,47 Prozent auf 325,49 USD), Gilead Sciences (-1,46 Prozent auf 147,64 USD) und Palantir (-1,35 Prozent auf 128,84 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.656.216 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
