Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Freitagshandels

NASDAQ 100-Performance im Blick

06.11.26 22:33 Uhr

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag steht der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,35 Prozent im Plus bei 26.989,99 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,56 Prozent auf 27.045,26 Punkte an der Kurstafel, nach 26.629,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 27.316,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.887,69 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 5,50 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 31.224,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.373,33 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25.130,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,08 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Rocket Lab (+ 15,39 Prozent auf 53,07 USD), Airbnb (+ 11,67 Prozent auf 189,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,04 Prozent auf 449,04 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 391,22 USD) und SpaceX (+ 8,62 Prozent auf 134,27 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-18,18 Prozent auf 313,00 USD), Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD), Booking (-4,77 Prozent auf 160,67 USD) und Thomson Reuters (-4,69 Prozent auf 112,57 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 49.669.157 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net