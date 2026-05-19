DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.205 +1,3%Bitcoin66.649 +0,7%Euro1,1626 +0,1%Öl105,0 -5,4%Gold4.535 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Zahlen: DAX schließtl weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende
Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

20.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt heute eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
382,55 EUR 25,20 EUR 7,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Analog Devices Inc.
335,45 EUR -20,95 EUR -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
218,50 EUR 25,30 EUR 13,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
121,94 EUR 0,88 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
241,40 EUR 20,60 EUR 9,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
179,88 EUR 1,00 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
45,52 EUR 5,72 EUR 14,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
101,82 EUR 5,63 EUR 5,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
327,25 EUR -33,00 EUR -9,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,08 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193,00 EUR 3,68 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
114,46 EUR -1,20 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,20 EUR 0,15 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
112,12 EUR 2,02 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.211,5 PKT 392,6 PKT 1,36%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch legt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,30 Prozent auf 29.193,28 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,651 Prozent höher bei 29.006,57 Punkten in den Handel, nach 28.818,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.296,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.919,44 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,181 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 26.590,34 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Wert von 25.012,62 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Stand von 21.367,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,82 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29.678,89 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 13,60 Prozent auf 53,12 USD), Arm (+ 13,41 Prozent auf 253,07 USD), Constellation Energy (+ 7,77 Prozent auf 280,93 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,30 Prozent auf 444,26 USD) und Intel (+ 5,89 Prozent auf 117,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Analog Devices (-5,69 Prozent auf 390,74 USD), Intuit (-3,52 Prozent auf 385,65 USD), Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 204,07 USD), Workday (-1,76 Prozent auf 127,06 USD) und Walmart (-1,66 Prozent auf 131,98 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 21.840.659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,644 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen