Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt heute eine positive Tendenz.

Am Mittwoch legt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,30 Prozent auf 29.193,28 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,651 Prozent höher bei 29.006,57 Punkten in den Handel, nach 28.818,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.296,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.919,44 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,181 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 26.590,34 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Wert von 25.012,62 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Stand von 21.367,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,82 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29.678,89 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 13,60 Prozent auf 53,12 USD), Arm (+ 13,41 Prozent auf 253,07 USD), Constellation Energy (+ 7,77 Prozent auf 280,93 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,30 Prozent auf 444,26 USD) und Intel (+ 5,89 Prozent auf 117,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Analog Devices (-5,69 Prozent auf 390,74 USD), Intuit (-3,52 Prozent auf 385,65 USD), Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 204,07 USD), Workday (-1,76 Prozent auf 127,06 USD) und Walmart (-1,66 Prozent auf 131,98 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 21.840.659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,644 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net