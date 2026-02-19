DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.641 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,75 -0,3%Gold5.099 +2,1%
NASDAQ-Handel im Blick

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus

20.02.26 22:33 Uhr
Der NASDAQ 100 befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
268,10 EUR 11,10 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
67,17 EUR -2,76 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
29,91 EUR -1,82 EUR -5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
330,00 EUR -25,85 EUR -7,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
100,96 EUR -2,24 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
72,07 EUR -3,25 EUR -4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
38,95 EUR 0,65 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,30 EUR 0,20 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,52 EUR 0,16 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,04 EUR 1,40 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
165,05 EUR 1,40 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
111,50 EUR 0,95 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
142,76 EUR -1,92 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.012,6 PKT 215,3 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,87 Prozent höher bei 25.012,62 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,645 Prozent auf 24.637,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.797,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25.077,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.633,59 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24.987,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.054,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22.068,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,768 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.165,08 Punkte. Bei 24.387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 5,22 Prozent auf 46,56 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,01 Prozent auf 314,98 USD), eBay (+ 3,92 Prozent auf 88,07 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,74 Prozent auf 314,90 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 3,19 Prozent auf 201,39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-7,95 Prozent auf 388,60 USD), Zscaler (-5,47 Prozent auf 159,75 USD), Atlassian (-5,33 Prozent auf 75,98 USD), Datadog A (-4,10 Prozent auf 115,66 USD) und Copart (-3,11 Prozent auf 36,48 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 47.551.545 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,885 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen